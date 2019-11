Xhaka Inter, derby di Milano per il centrocampista dell'Arsenal

Granit Xhaka sembrerebbe molto scontento sotto la guida di Emery: il centrocampista svizzero non sarebbe entusiasta della gestione dell'attuale tecnico dell'Arsenal, con le voci su un ipotetico addio del giocatore che cominciano ad infittirsi.



Secondo quanto riferito da "Sky Deutschland" il classe '92 avrebbe chiuso ad un ritorno al Borussia M'Gladbach, club della Bundesliga che l'ha visto crescere durante gli inizi della sua carriera.



L'Inter e il Milan continuano a monitorare la situazione e sempre stando alle indiscrezioni provenienti dalla Germania le due squadre starebbero sondando il terreno per un prestito con diritto di riscatto in vista della prossima finestra invernale di calciomercato.