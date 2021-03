Wijnaldum, un top club si tira fuori dalla corsa. Strada spianata per l’Inter?

Il principale obiettivo di mercato nerazzurro in vista della prossima stagione sarebbe Georginio Wijnaldum del Liverpool. L’olandese è in scadenza di contratto a fine stagione e, come raccolto dalla nostra redazione, non sembrerebbe intenzionato a rinnovare con i Reds. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero numerosi club e il suo entourage avrebbe già avviato i primi contatti.

Nelle scorse settimane il giocatore è stato più volte accostato all’Inter e soprattutto al Barcellona di Ronald Koeman, che lo ha allenato per diverso tempo in nazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il Barcellona, la più grande concorrente avrebbe deciso di tirarsi fuori dalla corsa per Wijnaldum.

I blaugrana avrebbero deciso di puntare sul canterano Ilaix Moriba, vera e propria rivelazione di questa stagione. L’eventuale arrivo dell’olandese non consentirebbe a Moriba di giocare con continuità e ostacolerebbe dunque la sua crescita. Buone notizie per l’Inter che adesso avrebbe quasi la strada spianata per il classe 1991, ma bisognerà battere anche la forte concorrenza della Juventus.