Wijnaldum, si inserisce Mou: la Roma fiuta l'affare a zero

Il centrocampo, come è noto, è uno dei reparti su cui Mourinho pone le fondamenta dei suoi successi. Il portoghese chiede maggiore rapporto tra quantità e qualità alla mediana romanista, che valuta il futuro di Veretout e Diawara e si tiene stretta Darboe e Cristante.

L'investimento maggiore del mercato dei Friedkin quindi potrebbe avvenire in quella zona, ma c'è un'occasione a zero che Mourinho non vorrebbe lasciarsi sfuggire. Si tratta di Georgino Wijnaldum.

Cercato anche da Inter e soprattutto Barcellona, l'olandese si sarebbe offerto ai giallorossi e, secondo Calciomercato.com, la spinta di Mourinho e un ricco ingaggio (triennale da almeno 4.5 milioni più bonus) potrebbero fare la differenza. Trent'anni e un curriculum vitae da pochi eletti, Wijnaldum deve sciogliere le riserve sul suo futuro. L'Inter, quindi, registra la concorrenza anche dall'Italia per il forte centrocampista ex Psv.