Wijnaldum, non solo Inter e Barcellona, spunta una nuova squadra

Wijnaldum sempre più uomo mercato. Il centrocampista del Liverpool è in scadenza di contratto a fine stagione e sembrerebbe intenzionato a non rinnovarlo. Il classe '90, arrivato dal PSV Eindhoven in Inghilterra nella stagione 2015/16, al Newcastle, e passato al Liverpool nell'annata successiva, lascerebbe così i Reds dopo cinque stagioni nelle quali ha vinto praticamente tutto: un titolo di Premier League, una Champions League, una Supercoppa europea e un Mondiale per club.

Il giocatore sarebbe il principale obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte che lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per il centrocampo della prossima stagione. I nerazzurri per convincerlo dovranno battere sopratutto la concorrenza del Barcellona.I blaugrana sarebbero da tempo in contatto con l’entourage del giocatore e secondo alcuni media inglesi, le parti avrebbero già trovato un principio di intesa. L’affare, tuttavia, non sarebbe ancora concluso e si sarebbe inserita una nuova squadra nella corsa all’olandese.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, infatti, anche il Chelsea sarebbe seriamente interessato all’acquisto di Georginio Wijnaldum. Il suo futuro, quindi, resta sempre più incerto.