Wijnaldum Inter, accordo raggiunto? L’olandese fa chiarezza sul futuro

Il Liverpool sta vivendo un periodo di piena crisi di risultati con 7 sconfitte nelle ultime dieci giornate di Premier League. I Reds sono sprofondati all’ottavo posto in classifica a ben 22 punti dal Manchester City capolista. Oltre alle questioni legate al campo, i Reds sono anche alle prese con il futuro di Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto a fine stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’olandese avrebbe già deciso di non rinnovare con il Liverpool e sarebbe già in contatto con altri club; nell’ultima settimana si è anche parlato di un accordo già raggiunto con l’Inter. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BeIN Sports per fare chiarezza sul futuro:

“La cosa più importante in questo momento è sistemare le cose da squadra. Se sei un tifoso e sostieni la squadra, sostieni il giocatore. Volete capire cosa succederà, ma se non c'è niente da dire e non ci sono notizie, io non posso dire nulla. Spero che possano capirlo e che rimarranno pazienti fino a quando non ci saranno notizie. Ripeto, la cosa importante ora è tornare a fare risultati. Piuttosto che parlare di me e della mia situazione contrattuale, possiamo concentrarci su cose migliori di questa. Quando ci saranno notizie, le pubblicheremo."