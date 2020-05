Werner Inter, il giocatore ha deciso il suo futuro: gli aggiornamenti

Timo Werner non arriverà all'Inter, parola di Piero Ausilio. Nel primo pomeriggio, il dirigente nerazzurro ha parlato a Sky Sport, dichiarando che l'attaccante del Lipsia non verrà a giocare in Italia. Definito il futuro di Werner? Il calciatore ha preso la sua decisione.

Fabrizio Romano di Sky Sport ha twittato un aggiornamento sul futuro del centravanti tedesco. Due settimane fa il Liverpool ha chiesto tempo al Lipsia, ma Werner è la prima scelta per l'attacco. Klopp ha parlato molte volte col giocatore e lo stesso Werner non prenderà in considerazione nessun'altra offerta finchè ci sarà il Liverpool. Se il club inglese deciderà di non prendere il giocatore del Lipsia, Werner ascolterà anche altre offerte.