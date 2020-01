Watford Tottenham formazioni ufficiali, Eriksen siede in panchina

Nella serata di ieri, attraverso l'esclusiva della nostra redazione con Fabrizio Biasin (leggi l'intervista qui) vi avevamo accennato che l'Inter per Christian Eriksen non ha ancora formulato nessuna offerta al Tottenham.

I nerazzurri infatti, stando a quanto riferito dal noto giornalista, al momento avrebbero l'accordo solo col giocatore e il suo entourage. Eppure, in occasione della sfida odierna contro il Watford, gli Spurs hanno deciso di non mandare in campo il fuoriclasse danese.

Ovviamente (specialmente in tempo di calciomercato) pensare che si tratti di una semplice scelta tecnica da parte di Josè Mourinho appare parecchio complicato. A prescindere da tutto però l'Inter si avvicina prepotentemente ad Eriksen e questo mancato impiego dal 1' dell'ex Ajax non può che facilitarne la trattativa.