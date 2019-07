Wanda Nara: la minaccia è per la società…o per il marito?

Secondo le indiscrezioni Wanda Nara sarebbe seriamente preoccupata della piega che sta prendendo lo scontro con la società nerazzurra. E'verosimile la ragazza abbia intuito che Zhang Jindong non ha alcuna intenzione di fare regali ed ha dato disposizioni di vendere al prezzo stabilito dall’Inter o niente, a costo di tenere l’argentino fermo fino a data non specificata. Preoccupazioni per la carriera del marito e/o per la vita familiare che potrebbe cambiare radicalmente con un trasferimento a Napoli o magari all'estero.

Ma Wanda non demorde ed oggi ha pubblicato un post dei suoi, con un tono velatamente minaccioso: "Devi avere paura di una donna che è stanca di essere buona".

Se è vero ciò raccontano diverse fonti secondo cui Wanda sta insistendo con l’ex capitano affinchè receda dalla sua volontà di restare all’Inter e si decida ad accettare una soluzione diversa, ironizzando c’è da chiedersi se il post sia un messaggio inviato alla dirigenza nerazzurra oppure al suo consorte.