Vlahovic Inter, la Fiorentina prepara una mega clausola rescissoria

VLAHOVIC INTER - L'affondo del Chelsea per (ri)prendersi Romelu Lukaku nella Milano nerazzurra è stata come un fulmine a ciel sereno. I neo-Campioni d'Europa sono una delle poche squadre del vecchio continente con la forza economica per investire a dovere e rimanere al top, e la trattativa per il fuoriclasse belga ne è la prova lampante.

Roman Abramovich ha anche pensato di abbandonare la pista Lukaku per provare ad arrivare ad ingaggiare Leo Messi, ma con la Pulce ormai sempre più vicina al trasferimento sotto la Tourre Eiffel con la maglia del PSG addosso, il patron dei Blues si è convinto ulteriormente che l'investimento da fare è proprio quello che conduce all'attaccante dell'Inter.

Il club di Via della Liberazione tentenna, la proposta da oltre 100 milioni di euro fa vacillare la proprietà cinese e iniziare a guardarsi intorno diventa inevitabile. E' così che entra in scena il nome di Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina che la scorsa stagione nella massima serie italiana ha collezionato 21 gol e 2 assist in 37 presenze.

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, nei giorni scorsi ha parlato di un tentativo dei nerazzurri per il serbo rispedito per il momento al mittente, con la redazione di Tuttomercatoweb che oggi fa sapere che il patron gigliato Rocco Commisso ha intenzione di blindare Vlahovic con un rinnovo di contratto da oltre 3 milioni di euro netti a stagione (al momento percepisce 400.000 euro) inserendo una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. L'Inter è avvisata.