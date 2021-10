Vlahovic-Fiorentina, rinnovo in bilico: l'Inter torna in pista? La situazione

Il rinnovo di Dusan Vlahovic resta in stand-by.

L'attaccante serbo, che l'anno scorso e anche in questa stagione si sta rendendo protagonista con la maglia della Fiorentina, sembra non essere più così certo del rinnovo con la società toscana, tanto che il rinnovo, almeno per il momento, sembra bloccato. Gli agenti di Vlahovic, infatti, secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, avrebbero fatto delle richieste ulteriori rispetto alla base di partenza iniziale della trattativa, cosa che ha fatto spazientire il presidente Rocco Commisso - clicca qui per leggere le parole del presidente Viola in merito.

La società avrebbe avanzato, nelle scorse settimane, un'offerta molto importante a Vlahovic, pari a 4 milioni di euro netti - 8 lordi - e 2 milioni di bonus alla firma per gli agenti. L'offerta ad oggi sarebbe stata rifiutata e questo fa pensare che il rapporto tra il giocatore e la Fiorentina, che scade da contratto il 30 giugno del 2023, possa interrompersi presto.

Sul giocatore già questa estate c'erano stati tanti interessamenti di tante big, dal Tottenham all'Atletico Madrid, fino all'Inter che lo aveva designato, la scorsa estate, come erede perfetto di Romelu Lukaku, partito in direzione Chelsea. Poi, la crisi Suning non ha permesso di poter fare l'investimento e quindi non se n'è fatto nulla, ma chissà che, da viale della Liberazione, non possano ripensare seriamente a Vlahovic. Un giocatore giovane, che fa parte di una lunga lista nelle mani di Marotta e Ausilio. Lista in cui figura anche l'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori - leggi qui le ultime su questo interessamento. I due si ritroveranno ad Appiano? Lo scopriremo solo vivendo.