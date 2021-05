Vidal saluta l'Inter in estate? La possibile soluzione

Il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere lontano dall'Inter. Secondo quanto riporta il portale spagnolo, todofichajes.com, il centrocampista cilena potrebbe lasciare i colori nerazzurri nel mercato estivo.

In viale della Liberazione, infatti, potrebbero esserci dei cambiamenti di organico in cui verrebbero tagliati alcuni tra gli ingaggi più pesanti, da Kolarov a Nainggolan, fino, appunto, a Vidal.

Per l'ex Barcellona potrebbero aprirsi le porte per una risoluzione del contratto con buonuscita in modo da alleggerire il monte ingaggi. Ma per questo bisognerà attendere il mercato estivo.