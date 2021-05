Vidal parte a giugno? Il cileno potrebbe raggiungere il suo mentore

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Diario AS, Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, starebbe spingendo fortemente per avere con sè, nella prossima stagione, il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal.

Il tecnico della squadra francese, che ha già allenato il cileno in nazionale, lo avrebbe indicato come obiettivo numero uno per la sua squadra.

Il giocatore sarebbe nella lista dei partenti dell'Inter, visto che si cercherà di abbassare il monte ingaggi e potrebbe lasciare la squadra nerazzurra a costo zero.