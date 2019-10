Vidal manda un messaggio all'Inter: parole al miele su Conte

Resta l'obiettivo n°1 Arturo Vidal per la prossima sessione di mercato interista. Il cileno, che vorrebbe cambiare aria per via del poco spazio di cui sta godendo a Barcellona, piace molto al tecnico interista Antonio Conte.

L'allenatore pugliese, dopo l'esperienza in bianconero, riabbraccerebbe Vidal più che volentieri. Il giocatore inoltre, dal canto suo sembra ricambiare la stima che Conte nutre nei suoi confronti, tanto da dichiarare che l'ex CT della Nazionale nel proprio processo di crescita lo ha aiutato molto.

Vidal successivamente si è detto anche scontento dello scarso minutaggio che gli viene concesso. Insomma, tutti indizi che potrebbero spingere il centrocampista nella Milano nerazzurra.