Vidal Inter, Zhang è stato chiaro: prima le cessioni, poi gli acquisti

Arrivano ulteriori precisazioni per quanto concerne l'affare che dovrebbe portare a all'Inter Arturo Vidal. Il cileno ha già salutato il Barcellona, ma la redazione di Sportmediaset ha reso nota l'intenzione della famiglia Zhang.

Prima di comprare infatti, sarà necessario sfoltire ulteriormente la rosa in modo tale da ridurre il monte ingaggi e autofinanziare il mercato. Non appena qualche giocatore verrà liberato, il club di Via della Liberazione darà l'ok a Vidal per volare in direzione Milano.

Espletate le formalità di rito legate ai controlli medici, il centrocampista classe 1988 metterà la propria sul contratto che lo legherà all'Inter per due anni con opzione di rinnovo per il terzo anno. Il tutto, a sei milioni di euro netti a stagione.