Vidal Inter, un’altra pretendente si defila: nerazzurri nuovamente in pole?

Arturo Vidal resta sempre uno dei principali obiettivi di mercato nerazzurri. Il cieno, in scadenza di contratto nel 2021, potrebbe lasciare i blaugrana durante la prossima sessione di mercato. Considerata la scadenza vicina il costo del cartellino non potrebbe superare i 10 milioni di euro.

Il Barcellona potrebbe inserirlo come parziale contropartita tecnica per abbasare la richiesta nerazzurra da 111 milioni di euro per Lautaro Martinez. Nelle ultime settimane è stato anche accostato al Newcastle e specialmente all’Inter Miami, ma al momento non sarebbero ancora arrivate proposte ufficiali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il sarebbe molto difficile un eventuale trasferimento di Arturo Vidal negli Stati Uniti. A confermarlo è stato anche Paul McDonough, direttore sportivo del club statunitense, che ha chiarito ai microfoni del tabloid spagnolo: "Vidal a Miami? Alla nostra società accostano tantissimi nomi per quanto riguarda il mercato, alcuni reali. Ma spesso quello che leggo è sbagliato, sia per gli obiettivi che per il budget".