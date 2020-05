Vidal Inter, trattativa in fase avanzata: c’è ancora un nodo da risolvere

I nerazzurri tornano in pressing per Arturo Vidal, che sarebbe sempre il nome in cima alla lista di Antonio Conte. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Barcellona nel 2021 e sembrerebbe destinato a lasciare il club catalano già la prossima estate. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Newcastle, Inter Miami e Juventus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano cileno La Cuarta, l’Inter è la squadra in pole position e sarebbe addirittura sempre più vicina all’acquisto del giocatore per la prossima stagione.Come rivelato dal portale cileno, Arturo Vidal avrebbe avuto diversi contatti con il tecnico nerazzurro che starebbe tentando di convincerlo a trasferirsi nuovamente in Serie A.

Il Barcellona potrebbe inserirlo come parziale contropartita nell’affare Lautaro Martinez oppure cederlo per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dalle alte richieste di ingaggio del cileno, che non rientrerebbero nei paramatri interisti. Fonti vicine al centrocampista parlano di una richiesta di un contratto biennale con opzione per un’altro anno da circa 12 milioni di euro a stagione.