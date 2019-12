Vidal Inter, sul centrocampista c'è anche un altro club

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi in casa Inter per il mercato di gennaio: il cileno, da tempo sul taccuino di Marotta, sarebbe ai ferri corti col Barcellona e una sua cessione sembrerebbe imminente.



Non ci sarebbero solo i nerazzurri sulle tracce del centrocampista: secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Mundo Deportivo" il Boca Juniors avrebbe chiesto informazioni al club blaugrana.



L'Inter resta comunque vigile e monitora costantemente la situazione in Catalogna. Nel frattempo si sarebbe registrato l'interesse di un club rivale nella corsa al calciatore.