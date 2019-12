Vidal Inter, spunta un nuovo club nella corsa al centrocampista

Arturo Vidal continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista del Barcellona piace molto all'Inter ma stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe un'altra squadra sulle tracce del cileno.



Secondo quanto riferito dal "The Sun" il Manchester United avrebbe adocchiato il calciatore blaugrana, dopo che quest'ultimo ha registrato uno scarso minutaggio sotto la guida di Valverde.



Vidal piace a Conte, ma dall'Inghilterra spunta quindi l'interesse dei Red Devils. Concorrenza per Marotta e Ausilio che dovranno vedersela con il club allenato da Solskjaer per aggiudicarsi l'esubero del Barça. Il giocatore valuta un addio a gennaio e per lui si potrebbe scatenare un duello nella prossima finestra di trasferimenti.