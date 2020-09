Vidal Inter, sempre più vicina la rescissione del cileno col Barcellona

Quelli che sta vivendo in bluagrana in questo periodo, per Arturo Vidal sono probabilmente gli ultimi giorni da calciatore del Barcellona. Il neo-tecnico dei catalani Ronald Koeman non sembra intenzionato a renderlo partecipe del nuovo progetto tecnico.

Pertanto, la rescissione consensuale del contratto che lega le parti, si avvicina sempre di più. Dopo che Fernando Felicevich, agente del cileno, avrà risolto la questione contrattuale, Vidal volerà in direzione Milano per firmare con l'Inter un contratto biennale da 6 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo anno.

Antonio Conte dunque si prepara a riabbracciare il centrocampista dopo l'esperienza vissuta a Torino con la maglia della Juventus. A riferirlo è stata la redazione di Sky Sport.