Vidal Inter: "Resto al Barcellona, voglio vincere qui la Champions"

Arturo Vidal sembrerebbe essere costantemente accostato all'Inter: il centrocampista cileno era ad un passo dai nerazzurri nel corso della finestra invernale di mercato, ma poi l'Inter ha deciso di puntare tutto su Eriksen escludendo un approdo dell'ex Juve sotto i riflettori di San Siro. In un'intervista rilasciata al quotidiano iberico Mundo Deportivo Vidal allontana le voci di un ipotetico trasferimento dichiarando di voler restare al Barcellona:



"Ho ancora un altro anno di contratto con il Barça (fino a giugno 2021, ndr) e spero di rispettarlo fino alla fine. Ora mi sento importante e mi trovo bene nella squadra, voglio vincere la Champions League per poi puntare al triplete l'anno prossimo. Se Dio vuole, io resto qui".



Queste le parole di Vidal, intenzionato a rimanere con gli azulgrana anche in vista delle annate future. Gli obiettivi? Vincere la Champions per poi puntare al cosiddetto Triplete, impresa riuscita all'Inter nel 2010 sotto la guida di José Mourinho.