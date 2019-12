Vidal Inter, problemi sull'affare per i nerazzurri. Zhang al lavoro

Arturo Vidal continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista cileno piace a Marotta, anche se nelle ultime ore si sarebbe presentato un problema per il club targato Suning.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Gazzetta.it" sarebbe troppo bassa la prima offerta dell'Inter per Vidal. Il Barcellona chiederebbe 20 milioni di euro, rispetto ai 12 messi sul piatto dalla dirigenza capitanata da Zhang.



L'agente Fernando Felicevich sarebbe al lavoro assieme al patron nerazzurro per colmare la distanza con i blaugrana. Possibile anche la soluzione del prestito nella trattativa.