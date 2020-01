Vidal Inter, pressing del Barça sul cileno: i motivi della scelta

Arturo Vidal continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista starebbe vivendo un rapporto burrascoso con Valverde, con i blaugrana che però avrebbero preso una posizione.



Secondo quanto riferito oggi da "Sport Mediaset" il club capitanato da Bartomeu starebbe cercando di convincere il giocatore a restare in Catalogna. La squadra adesso sarà impegnata in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna, con Vidal che sarebbe stato accerchiato nel corso del viaggio in aereo dai suoi compagni di squadra, intenzionati a far cambiare idea al cileno.



Il problema è il rapporto con l'attuale tecnico del club catalano, ma il Barça nelle ultime ore sembrerebbe aver cominciato a ricucire i rapporti col calciatore per trattenerlo e non farselo scappare in questa sessione di mercato.