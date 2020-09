Vidal Inter, Planes lo saluta: "Lo ringrazio per questi due anni"

Dopo i corteggiamenti degli ultimi anni, l'Inter è pronta ad abbracciare finalmente Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha già salutato il Barcellona con il DS catalano Ramòn Planes che ha praticamente confermato l'imminente partenza dell'ex Juventus e Bayern Monaco.

"È vero che si stanno facendo progressi con la partenza di Arturo Vidal. Colgo l'occasione per ringraziarlo per questi due anni". Queste le parole del dirigente del Barcellona che suonano praticamente come un addio.

Ora Vidal è atteso a Milano dove si sottoporrà ai consueti controlli medici e successivamente metterà la propria firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022 (con opzione di prolungamento fino al 2023). Nel capoluogo lombardo il classe '88 guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione.