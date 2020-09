Vidal Inter, ora è davvero tutto fatto: già stasera a Milano

Gran bel regalo per Antonio Conte prima dell'inizio del campionato. Le negoziazioni per arrivare ad Arturo Vidal si sono concluse con esito positivo e con il cileno che arriverà in Italia già stasera. A renderlo noto è stato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.

Il giornalista di Sky inoltre, fa sapere che l'Inter non verserà alcun indennizzo nelle casse catalane. La parte fissa dunque, è stata "trasformata" in possibili bonus legati a determinati raggiungimenti.

Per quanto concerne il giocatore invece, espletate le formalità di rito, Vidal firmerà un contratto biennale da 6 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo anno. Conte dunque può sorridere.