Vidal Inter: nuovi sviluppi nella trattativa. La risposta del Barça

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi in casa Inter: i nerazzurri mantengono vivi i contatti con l'entourage, ma nelle ultime ore l'affare sembrerebbe aver subito una brusca frenata.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "GianlucaDiMarzio.com" il club catalano avrebbe deciso di non lasciare partire il centrocampista cileno in prestito.



I nerazzurri hanno continuato a sentire l'agente del calciatore, ma dopo la presa di posizione dei blaugrana la trattativa sarebbe congelata. Vidal vuole l'Italia, ma il club di Bartomeu fa muro sulla cessione a gennaio.