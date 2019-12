Vidal Inter, nuovi sviluppi nell'affare. Due le opzioni

Arturo Vidal continua ad essere nei radar dell'Inter: il giocatore piace molto a Marotta, che ora studia l'offensiva per strappare il centrocampista al club di Bartomeu.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sport" sarebbero due le opzioni per strappare il calciatore ai blaugrana: la prima è quella del prestito (al momento non gradita dal Barça), la seconda invece quella dell'acquisto a titolo definitivo.



Non solo: sempre stando alle voci provenienti dalla Catalogna Piero Ausilio sarebbe partito in direzione Barcellona per trattare. L'interesse persiste, e nelle ultime ore sarebbe aumentato.