Vidal Inter, nervi tesi in casa Barça. Il centrocampista è furioso

Nervi tesissimi in casa Barcellona, specialmente per Vidal: il centrocampista cileno si sarebbe arrabbiato con la società catalana dopo aver saputo la sua esclusione dalla lista dei convocati per il Clasico contro il Real.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Espn" il calciatore avrebbe abbandonato la seduta d'allenamento guidata da Valverde. Diversi suoi compagni avrebbero cercato di calmarlo ma il loro tentativo non sarebbe andato a buon fine.



Vidal è seguito dall'Inter, con i nerazzurri che rimangono alla finestra a monitorare la situazione in Catalogna. Il Barça non apre al prestito, ma la vicenda odierna fa sorridere Suning in merito a un ipotetico assalto per l'ormai esubero blaugrana.