Vidal Inter, nerazzurri in vantaggio: la conferma arriva da Romano

Dopo aver ingaggiato Alexis Sanchez a parametro zero in uscita dal Manchester United, attraverso il potente procuratore Fernando Felicevich l'Inter è pronta a mettere a segno un altro colpo senza sborsare denaro per il cartellino.

Il tutto conduce ad Arturo Vidal, centrocampista che non rientra nei piani del progetto del neo-tecnico del Barcellona Ronald Koeman e che con ogni probabilità rescinderà consensualmente il proprio contratto con i catalani.

Una notizia che interessa e non poco all'Inter, club che negli ultimi anni per il cileno ha fatto vari tentativi e che adesso, essendo in pole position, può finalmente regalarlo ad Antonio Conte. La conferma è arrivata da Fabrizio Romano tramite Twitter.