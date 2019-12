Vidal Inter, Marotta continua a monitorare la situazione

Vidal è uno dei nomi caldi in casa Inter in vista della prossima finestra invernale di calciomercato: il cileno è ai ferri corti con Valverde con una sua cessione che sembrerebbe ormai imminente.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano "Il Giorno" Marotta non avrebbe perso di vista il profilo blaugrana, anche se ultimamente sono arrivati segnali non incoraggianti da parte del club capitanato da Bartomeu.



Il club targato Suning opterebbe per un prestito, ma dalla Catalogna la situazione sarebbe alquanto complicata. Il Barça prende tempo, dato anche l'organico poco folto sulla mediana.