Vidal Inter, Marotta alza l'offerta al Barcellona: la nuova cifra

Novità sul fronte Vidal: l'Inter alza l'offerta per il centrocampista cileno. La formula rimane invariata, coi nerazzurri che optano sempre per il prestito con diritto di riscatto.



Secondo quanto riferito dal noto quotidiano iberico "Mundo Deportivo" il club targato Suning avrebbe modificato la cifra per assicurarsi a titolo temporaneo il giocatore. 17 milioni nelle casse blaugrana con 2-3 milioni per il prestito, mentre il riscatto sarebbe fissato a 15.



Marotta mantiene vivi i contatti, con i 20 milioni che potrebbero essere colmati con questa nuova proposta al club catalano. Vidal-Inter: dalla Spagna emergono nuove sviluppi con i due club che continuano a trattare.