Vidal Inter, Marca spiega perché l'affare può andare in porto

Arturo Vidal è senza dubbio il giocatore in cima alla lista della spesa della dirigenza interista. Il centrocampista è un pupillo di Antonio Conte, tecnico che lo stima moltissimo soprattutto per le caratteristiche che ha e per ciò che può dare alla squadra dal punto di vista della personalità e dei gol.

La redazione di Marca oggi inoltre, fa sapere che dopo la denuncia che il cileno ha avanzato nei confronti del Barcellona, le possibilità di vederlo partire dalla Catalogna aumentano. Vidal dai blaugrana reclama un corrispettivo pari a 2.4 milioni di euro relativo all'impiego in campo per almeno 45 minuti nel 60% delle partite.

A prescindere dalle querelle legali il classe '87 si avvicina ai nerazzurri, anche se comunque per convincere il Barcellona a liberarlo servirà un assegno da almeno 13 milioni.