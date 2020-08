Vidal Inter, l’entourage:”Conte lo ha chiamato, ma è attratto dalla Juve”

Vidal sembrerebbe destinato a lasciare il Barcellona durante la prossima finestra di mercato e sarebbe già alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Il cileno, in scadenza di contratto nel 2021, non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico blaugrana Ronald Koeman.

Su di lui ci sarebbe da tempo il forte interesse dell’Inter di Antonio Conte, che già lo scorso gennaio era stata vicinissima al suo acquisto. Il quotidiano cileno La Cuarta ha fatto il punto sul futuro del classe '87 riportando le parole di un membro del suo entourage:

"Antonio Conte lo ha chiamato varie volte per provare a convincerlo, ma Vidal vuole essere sicuro di poter fare qualcosa di grande in Champions prima di poter dare una risposta. Ciò che più lo attira è tornare alla Juve. Da un lato c'è la possibilità di giocare con Cristiano e provare a vincere la Champions, dall'altra tornerebbe a casa, dove tutti lo conoscono".