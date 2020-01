Vidal Inter, l'agente atteso a Milano. Si lavora per sbloccare l'affare

Arturo Vidal è il nome caldo in casa Inter per quanto riguarda il centrocampo: il cileno non starebbe avendo un buon rapporto col Barcellona, e stando alle ultime indiscrezioni spingerebbe già per una cessione a gennaio.



Secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport" sarebbe atteso a Milano l'agente del calciatore Fernando Felicevich. L'incontro con l'Inter sarebbe fondamentale, per capire fino a che punto è disposta ad arrivare Suning per avere Vidal in rosa.



L'intenzione sarebbe quella di definire il contratto e di sbloccare finalmente l'affare facendo leva sulla volontà del centrocampista e sul ruolo del procuratore.