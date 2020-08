Vidal Inter, Koeman lo libererà a zero e Marotta riflette

Sono ore senza dubbio caldissime quelle che stanno scorrendo in casa Barcellona per quanto concerne gli esuberi. Il patron catalano Josep Bartomeu vuole una vera e propria rivoluzione e il neo-tecnico Ronald Koeman è pronto ad accontentarlo.

L'olandese infatti, che ha già riferito a Luis Suarez che non punterà su di lui, libererà a zero anche Arturo Vidal. Il cileno fino all'estate scorsa è stato uno dei nomi che più di tutti ciclicamente tornava ad essere accostato all'Inter.

Adesso però, qualora ci fossero davvero i presupposti per tesserarlo a parametro zero, l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta ci farebbe più di un pensierino a prescindere dal futuro di Antonio Conte. Lo riporta Mundo Deportivo.