Vidal Inter, il Marsiglia si tira indietro. Il cileno ha una priorità

Sempre più incerto il futuro di Arturo Vidal in vista della prossima stagione. Il cileno, attualmente fermo ai box dopo l’intervento chirurgico al ginocchio, è stato una delle poche note stonate della stagione nerazzurra e non è da escludere un suo addio al termine della stagione.

Nel corso delle ultime settimane è stato più volte accostato a diversi club, tra cui Flamengo, Galatasaray e soprattutto il Marsiglia. Il club transalpino, allenato dall’ex ct del Cile Jorge Sampaoli, avrebbe tanto voluto acquistarlo ma avrebbe deciso di tirarsi indietro a causa dell’alto ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione richiesti dal giocatore.

A riportarlo è stato il quotidiano francese La Provence, spiegando inoltre che anche il centrocampista non sarebbe interessato all’OM in quanto vorrebbe continuare a giocare in un club che disputerà la Champions League. Arturo Vidal ha un contratto con l’Inter fino al 2022 con un’opzione per un altro anno e se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti il suo futuro dovrebbe essere ancora in nerazzurro.