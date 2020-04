Vidal Inter, il ct del Cile fa chiarezza sul futuro del centrocampista

Arturo Vidal resta sempre uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter e il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Dopo essere stato molto vicino al trasferimento in nerazzurro durante la scorsa finestra di mercato, Beppe Marotta sarebbe pronto a tentarne nuovamente l’assalto in estate. Il contratto in scadenza a giugno 2021 potrebbe facilitare la trattativa con il club catalano. Sul classe 87 ci sarebbe l'interesse di diverse squadre, ma l'Inter sembrerebbe ancora quella favorita. Il commissario tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, ha rilasciato un intervista ai microfoni di Sport in cui ha anche parlato del futuro dell’ex centrocampista bianconero. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Vidal è un giocatore fuori dal normale, lo ha dimostrato in Italia, in Germania e ora in Spagna. Trasmette questo suo carattere, la personalità. In questo senso è un mostro, per noi è stata una soddisfazione quando ha firmato per il Barcellona, significava che era a livello mondiale. Mercato? Con la sua maturità vorrà sempre essere protagonista, è ansioso quando non contribuisce in maniera continuativa. Sono sicuro che valuterà la situazione di ogni club. Inter? Penso che sia soddisfatto a Barcellona. Per quanto ne so, c'è la possibilità di tornare in Italia, ma di recente anche il Borussia Dortmund era stato molto interessato a lui. Ma non c’è nulla di concreto e bisogna avere la pazienza per maturare una decisione“.