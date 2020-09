Vidal Inter, il cileno non convocato dal Barcellona. I nerazzurri si avvicinano

Arturo Vidal e l'Inter sono ormai vicinissimi. Il countdown per la chiusura della trattativa è iniziato. Nelle ultime ore ci sono stati contatti continui tra la dirigenza nerazzurra e quella del Barcellona per completare l'affare che riporterebbe il centrocampista cileno in Serie A e nuovamente agli ordini di Antonio Conte.

L'accordo, quindi, è ad un passo, anche se il viaggio verso Milano di Vidal non è ancora stato organizzato. Ci sono stati molti passi in avanti nelle ultime ore, perchè l'Inter è entrata in azione per liberare Vidal dal suo contratto con il Barcellona e metterlo subito a disposizione di Antonio Conte in vista del primo impegno ufficiale, la sfida di Serie A contro la Fiorentina. Già oggi potrebbe arrivare l'accordo definitivo.

Intanto Vidal, come Suarez, non è stato convocato dal nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman per l'amichevole di oggi contro il Gimnastic de Tarragona.