VIdal Inter, il cileno continua ad allenarsi con il Barcellona in attesa dell'Inter

Da ieri Arturo Vidal è tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra del Barcellona agli ordini di Ronald Koeman. Lavoro di gruppo per il cileno (insieme anche a Suarez) dopo gli allenamenti di corsa per le vie della città.

Alla Ciutat Deportiva dei catalani il cileno si allena in attesa del via libera da Milano, con l'Inter che per completare l'operazione, dovrà prima effettuare delle uscite come stabilito da Steven Zhang.

Da sottolineare che comunque non è in bilico l'arrivo di Vidal a Milano, che avverrà sicuramente prima del 5 ottobre, data della fine del calciomercato.