Vidal Inter, il centrocampista fa chiarezza sul suo futuro

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi in casa Inter: il centrocampista cileno sembrerebbe essere finito da tempo sul taccuino di Marotta, con l'ad nerazzurro che studia la strategia per strapparlo ai blaugrana.



In una recente intervista rilasciata ai media cileni (ripresa poi dal quotidiano iberico "Mundo Deportivo") il calciatore si dichiara soddisfatto della sua esperienza al Barcellona.



Non solo: parole anche sulla sua permanenza in Catalogna. Vidal ha affermato che nei prossimi giorni il suo agente si occuperà del suo futuro, sottolineando che nel mercato tutto può succedere. Assist ai nerazzurri in vista di gennaio?