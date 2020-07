Vidal Inter, il Barcellona vuole cederlo e Conte sorride

C'è una lista di nomi piuttosto illustri in casa Barcellona per quanto concerne i calciatori che possono lasciare la Catalogna. Stando a quanto riportato in Spagna da Marca, tra questi ci sarebbero quelli di Ivan Rakitic, Rafinha Alcantara, Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé e Arturo Vidal.

Quest'ultimo piace parecchio ad Antonio Conte, allenatore che lo ha già allenato ai tempi dell'esperienza in bianconero e che lo riabbraccerebbe (questa volta nella Milano nerazzurra) più che volentieri.

I catalani non giudicano il cileno incedibile, ma è chiaro che per liberarlo richiederanno all'Inter una corsia preferenziale per arrivare a Lautaro Martinez, obiettivo n°1 per l'attacco blaugrana della prossima stagione.