Vidal Inter, il Barcellona non lo libera: proposto un affare in stile Rakitic

Arturo Vidal sarà, salvo clamorosi colpi di scena, un nuovo giocatore dell’Inter. Il cileno non rientra più nei piani del Barcellona, che vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio percepito dal giocatore. L’agente Fernando Felicevich è al lavoro con la dirigenza del club catalano per la rescissione del contratto con un anno d’anticipo, in modo da permettere il suo trasferimento all’Inter a parametro zero.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, ancora non sarebbe stata trovata l'intesa per liberarlo a zero e l’intenzione del Barça sarebbe quella di intavolare un operazione in stile Ivan Rakitic, ceduto al Siviglia alcuni giorni fa, con i catalani che potrebbero chiedere all'Inter un piccolo indennizzo economico e l'aggiunta di eventuali bonus.

Se le parti dovessero riuscire a trovare l’intesa per la rescissione del contratto entro le prossime ore, il cileno potrebbe sbarcare in Italia già lunedì o martedì per sottoporsi al tampone e alle visite mediche di rito. L’Inter avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore per un contratto biennale con opzione per un’altra stagione.