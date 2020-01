Vidal Inter, il Barça accusa l'agente del cileno. Cessione in stand-by

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato dell'Inter: Marotta e Ausilio continuano a monitorare la situazione in Catalogna, con le ultime indiscrezioni relative al mancato pagamento dei bonus al cileno.



Secondo quanto riportato da "Mundo Deportivo" sarebbe Fernando Felicevich il colpevole della vicenda. Il procuratore avrebbe pressato la dirigenza blaugrana su alcuni pagamenti legati alle presenze di Vidal e inoltre, stando sempre a quanto riferito dal noto quotidiano iberico, avrebbe esercitato una pressione anche per la cessione del giocatore.



Il Barça congela la trattativa con l'Inter, dopo la presa di posizione relativa alla denuncia del centrocampista. I nerazzurri ci sono, anche se la pista sembrerebbe adesso tortuosa.