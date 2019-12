Vidal Inter, guerra aperta con il Barcellona: le parole del cileno

Arturo Vidal ha dichiarato all'emittente radiofonica ADN la sua posizione in merito all'accaduto in casa Barcellona, e quanto affermato recentemente potrebbe rivelarsi un assist concreto in chiave mercato.



Il giocatore è seguito dall'Inter, con quest'ultima che monitora costantemente la situazione dopo la denuncia di Vidal al sindacato dei calciatori a causa di alcuni bonus non pagati.



Dal Cile il centrocampista si dice non responsabile della situazione e sostiene fermamente che quei bonus gli spettano di diritto, col futuro in Catalogna che diventerebbe sempre più incerto. I nerazzurri sorridono, visto il rapporto burrascoso tra il club capitanato da Bartomeu e il calciatore.