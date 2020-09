Vidal Inter, dalla Spagna sicuri: vicina la risoluzione col Barça

Dopo aver ceduto Ivan Rakitic il Barcellona si appresta a salutare un'altra pedina sulla mediana. Stiamo parlando di Arturo Vidal: il centrocampista cileno non rientra più nei piani della società catalana, con l'Inter già al lavoro per regalare a Conte uno dei suoi pupilli. Il calciatore, protagonista di un rapporto burrascoso con gli azulgrana, firmerebbe la risoluzione del contratto per poi sposare il progetto e i colori interisti.



Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport la separazione tra il giocatore e il club allenato da Koeman dovrebbe avvenire in questa giornata. Vidal si libererebbe quindi a parametro zero, con il Barça che risparmierebbe una cifra significativa sullo stipendio dell'ex Juve (ben 12 milioni di euro).



Non solo: stando sempre a quanto riportato dal giornale catalano successivamente dovrebbe essere spianata la strada per la firma sul nuovo accordo (probabilmente biennale) che lo legherebbe all'Inter. Buone notizie dalla Spagna: Vidal rompe definitivamente col mondo blaugrana e l'assist ricevuto dalla stampa iberica fa sorride i tifosi. Conte ha chiesto espressamente il cileno e adesso parte il conto alla rovescia per la definizione dell'affare. L'intesa sarebbe stata raggiunta. Si attendono solo gli sviluppi dal Camp Nou per l'innesto tanto desiderato dal tecnico salentino.