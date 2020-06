Vidal Inter, dalla Spagna: Conte vuole il cileno ma Marotta si oppone

Arturo Vidal sembrerebbe essere sempre accostato all'Inter: il centrocampista cileno è un pallino di Conte, con quest'ultimo che non si rassegnerebbe nel riavere con sé il giocatore plasmato ai tempi della Juventus. Vidal sarebbe il profilo richiesto dal tecnico salentino, anche se Marotta andrebbe contro Conte data la non giovane età del calciatore.



In Spagna i rumours non si placano e continuano a dare Vidal sempre in orbita nerazzurra anche se lui non vuole assolutamente lasciare il Barcellona. A lanciare l'indiscrezione è il giornalista di Mundo Deportivo Francesc Aguilar, da sempre vicino alle tematiche in casa blaugrana. Ecco quanto condiviso attraverso il suo account Twitter:



"Un altro argomento divertente è Arturo Vidal che da un lato dice che non vuole spostarsi dal Barça e dall'altro ascolta le canzoni della sirena di Antonio Conte per andare all'Inter. Il problema per il cileno è che Beppe Marotta non gli piace, che considera molto costoso e che ha già 33 anni".