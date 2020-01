Vidal Inter, dalla Spagna arriva una buona notizia per i nerazzurri

Secondo le ultime indiscrezioni di "Mundo Deportivo" la commissione AFE-Liga non avrebbe dato ragione ad Arturo Vidal: il cileno aveva denunciato il Barcellona, per via di alcuni bonus non pagati da parte del club di Bartomeu.



Buone notizie per l'Inter, dato che Vidal sarebbe l'obiettivo primario di Marotta. Gli ultimi sviluppi in Catalogna mantengono sempre un rapporto burrascoso tra il calciatore e i blaugrana, con i nerazzurri che da tempo monitorano la situazione in vista di gennaio.



Nelle 53 partite giocate solo in 31 Vidal ha fatto più di 45 minuti, motivo per cui il Barça e la commissione non ha assecondato le richieste del giocatore sul pagamento.