Vidal Inter, Conte spinge ma l'operazione non convince per un motivo

Si lavora in maniera incessante nella Milano nerazzurra in vista dell'imminente sessione di mercato invernale. I dirigenti meneghini stanno iniziando a studiare i possibili per rimpolpare l'attuale rosa e regalare ad Antonio Conte qualche nuovo innesto.

Il nome più gradito al tecnico salentino resta quello di Arturo Vidal, calciatore che ha già allenato alla Juventus e che ha le caratteristiche che lui sta cercando. Il Barcellona però (club che detiene il cartellino del centrocampista), non sembra affatto intenzionato a liberarlo.

A non essere convinti dell'operazione, restano alcuni vertici del club di Viale della Liberazione che a Vidal preferirebbero un calciatore di prospettiva e non una soluzione temporanea. A rivelarlo è l'edizione di stamane della Gazzetta dello Sport.