Vidal Inter, con Xavi sulla panchina blaugrana il cileno si allontana

Giungono cattive notizie dalla Spagna per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, che dalla scorsa estate spinge per tornare ad allenare Arturo Vidal, rischia di vedere infrangere questo suo desiderio.

Con Xavi sempre più vicino alla panchina del Barcellona infatti, le possibilità che il cileno resti in Catalogna aumentano di ora in ora. L'ex regista blaugrana ha già un accordo con il DS (ed ex compagno di squadra) Eric Abidal per un contratto di due anni e mezzo.

Ad oggi il tecnico del Barça è Ernesto Valverde, allenatore che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno ma che potrebbe lasciare il Camp Nou con qualche mese d'anticipo. A riferirlo è stata la redazione di AS.