Vidal Inter, com'è davvero la situazione con il centrocampista cileno?

Arturo Vidal è uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter di Antonio Conte. Si attende la fumata bianca tra il cileno e il Barcellona per la risoluzione del contratto, poi il centrocampista cileno sarà libero di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri con cui ha già un accordo. Ma allora perchè questo affare ancora non è stato concluso?

Dalla Catalogna arrivano molte indiscrezioni e notizie in ogni direzione. In Italia le parole del presidente del Cagliari Giulini, unite ad un affare che ogni giorno non riesce a vedere la fumata bianca, hanno fatto pensare a degli scenari grigi, per non dire neri, sulla trattativa Vidal. Ad oggi,però questo non sembra poter accadere. L'affare Vidal è ancora in piedi e l'Inter aspetta che il cileno si liberi dal Barcellona per poi firmare il biennale con i nerazzurri.

La questione sono sempre i soldi dell'ultimo anno di contratto che Arturo pretende dal club catalano. Il suo agente Felicevich ci sta lavorando, e l'Inter sa benissimo che per prendere giocatori così a zero serve pazienza. Non è mai stato fatto nessun annuncio dal club di Via della Liberazione, come fatto per Sanchez, perchè la dirigenza nerazzurra sa benissimo che questi affari possono prendere sempre una piega improvvisa, in un senso o in un altro, da un momento all'altro.

L'ottimismo in casa Inter è grande per la positiva chiusura di questa trattativa, così da regalare a Conte il giocatore che tanto desidera a centrocampo. L'Inter, in casa, ha già un giocatore dalle caratteristiche simili come Radja Nainggolan; il belga non è ancora certo di restare, ma i nerazzurri sono stati chiari sulla situazione, perchè non ci saranno più prestiti, quindi o vendita o Nainggolan resta in nerazzurro. Ora la situazione è questa, vedremo se potranno esserci dei ripensamenti, magari nell'ultima settimana. Attendendo sempre Arturo Vidal.