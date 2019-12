Vidal Inter, chiarissime le intenzioni del centrocampista

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi in casa Inter: il centrocampista cileno è da tempo sul taccuino di Marotta, anche se portarlo via dal Barcellona non sarà per niente facile.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto portale "Calciomercato.com", precisamente dal famoso cronista Fabrizio Romano, il calciatore avrebbe ribadito la sua volontà di lasciare i blaugrana a gennaio.



Il club capitanato da Bartomeu però fa muro: la formula del prestito non convince i catalani e inoltre il giocatore sarebbe rientrato nei piani di Valverde. Si continua a lavorare, trattativa in fase di stallo.